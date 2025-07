São Paulo tenta engatar sequência de vitórias inédita na temporada

Tricolor encara o Athletico Paranaense nesta quinta e pode alcançar a quarta vitória seguida em 2025, feito inédito no ano

O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira (31/7), às 19h30, no Morumbis, com o objetivo de alcançar um feito inédito na temporada: vencer quatro partidas consecutivas. O duelo contra o Athletico-PR marca o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e pode consolidar o bom momento vivido pela equipe comandada por Hernán Crespo.

Aliás, o desempenho no Brasileirão tem dado ao São Paulo a estabilidade necessária para administrar o calendário apertado. A equipe soma 22 pontos e ocupa a oitava colocação, o que permite ao técnico Hernán Crespo voltar suas atenções também às copas.

No mês de maio, o São Paulo venceu em sequência Águia de Marabá (3 a 1), Vitória (3 a 1), Cobresal , do Chile (3 a 1) e Fluminense (2 a 1). Depois, entre junho e julho, a equipe tricolor venceu em sequência Criciúma (2 a 1), Bahia (3 a 1), Atlético-PR (2 a 1) e Red Bull Bragantino (2 a 0), todos pelo Brasileirão.

“A coisa interessante é que o time começou a pontuar, agora fica um pouco mais tranquilo. Brasileirão é muito difícil, tínhamos um jogo totalmente controlado (contra o Fluminense), mas com a qualidade do adversário, eles fizeram o 2 a 1. Depois não aconteceu nada perigoso, mas poderia. Temos de controlar jogo a jogo, dia a dia. Ir em todas as frentes. O desgaste é grande, mas somos o São Paulo. Temos de lutar e competir sempre” afirmou Crespo.

Assim, a expectativa do clube é repetir o desempenho sólido apresentado nas fases anteriores da Copa do Brasil. Em 2023, o São Paulo conquistou o título inédito da competição. Além disso, desde 2020, o Tricolor vem alcançando pelo menos as quartas de final todos os anos.

A partida de volta contra o Furacão está marcada para o dia 6 de agosto, às 19h30, na Ligga Arena, em Curitiba. Contudo, antes, o São Paulo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no domingo, às 20h30, quando enfrentará o Internacional, fora de casa.