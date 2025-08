São Paulo aproveita oportunidades, bate o Athletico e sai na frente na Copa do Brasil

O São Paulo está na frente no duelo das oitavas de final da Copa do Brasil . Na noite desta quinta-feira (31), o Tricolor, com um time misto, aproveitou bem as suas oportunidades e bateu o Athletico por 2 a 1, no Morumbis. Pablo Maia e Ferreira marcaram os gols e Viveros descontou para os visitantes.

Antes de se reencontrarem em Curitiba, as equipes voltam a campo pelo Brasileirão. O São Paulo vai até Porto Alegre, onde encara o Internacional, na noite do domingo (03). Já o Rubro-Negro, no mesmo dia, recebe o Paysandu, na Arena da Baixada, pela Série B.

São Paulo se impõe e sai na frente

O jogo começou com o Athletico segurando bem o jogo no meio de campo, com uma boa marcação. O Furacão teve a primeira chance do jogo, quando Alan Kardec recebeu sozinho na área e cabeceou para fora. Na primeira escapada do São Paulo, Wendell invadiu a área pela esquerda, mas se atrapalhou na passada e ainda se machucou, tendo que deixar o jogo.

O Tricolor cresceu na partida, ficou mais com a bola e conseguiu abrir o marcador. Marco Antônio recebeu cruzamento de Ferreira na área, chutou e Léo cortou no meio da área. Na sobra, Alan Franco ajeitou para Pablo Maia, que arriscou de fora da área e acertou um belo chute para marcar.

O time da casa ficou mais com a bola com a vantagem no marcador, mas o Furacão ainda conseguiu assustar. Após cruzamento rasteiro, Kardec finalizou da entrada da área e Jandrei fez a defesa tranquila. No último minuto, o São Paulo chegou com Rodriguinho, sozinho, chutou rasteiro na frente da meia-lua, mas mandou para fora. Na sequência, André Silva recebeu de Ferreira e finalizou para defesa de Santos.