Romário mostra visual nas redes sociais após transplante capilar mega moderno

Busca por visual natural

Patricia Veloso, médica responsável pelo procedimento, utilizou a técnica Long Hair FUE — considerada uma das mais avançadas no segmento. O método se diferencia por permitir a implantação de fios longos com aparência natural, mesmo sem precisar raspar a cabeça.

“A técnica Long Hair FUE é um avanço recente no transplante capilar, em que nenhuma região do couro cabeludo precisa ser raspada. Isso possibilita uma recuperação mais rápida e um pós-operatório discreto, além da visualização imediata de uma prévia do resultado ao implantar os fios longos”.

Romário mantém rotina intensa

Fora dos gramados, Baixinho segue envolvido com futebol nos bastidores do América-RJ e em seu canal no Youtube — voltado para o núcleo. Ele ainda se faz presente no cenário político nacional, com cadeira no Senado pelo estado do Rio de Janeiro.

Já na vida pessoal, como mencionado, tem aproveitado a vida ao lado de Alycia. Em janeiro, o craque organizou uma comemoração de aniversário para a estudante em sua casa, acompanhada de uma declaração pública.

“Parabéns, baby. Paz, felicidade, sabedoria, luz e muita saúde sempre! Você é simplesmente maravilhosa em todos os sentidos”, escreveu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.