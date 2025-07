Richarlison provoca e recebe resposta de Gabriel Magalhães após amistoso

Nos primeiros momentos de preparação para a próxima temporada europeia, Richarlison e Gabriel Magalhães se enfrentaram em um amistoso. O Tottenham venceu o Arsenal por 1 a 0, em Hong Kong, nesta quinta-feira (31/07), com gol de Sarr, no fim do primeiro tempo. Posteriormente a isso, o atacante fez uma publicação nas suas redes sociais em que posa com os troféus do torneio de pré-temporada e de melhor jogador da partida. Inclusive, o jogador dos Spurs marca o compatriota e rival na mesma postagem.

Até que pouco tempo depois, o zagueiro rebate a provocação. Gabriel Magalhães expôs os três títulos de melhor em campo que ganhou nos clássicos entre Arsenal e Tottenham em edições de Premier League. Por sinal, em um desses duelos, Gabriel Magalhães fez de cabeça o gol da vitória dos Gunners, no jogo que ocorreu em setembro do ano passado. Inclusive, ele também marcou o perfil de Richarlison na publicação em seu stories no Instagram. O defensor não esteve em campo no amistoso desta quinta-feira. Afinal, ele não tinha condições de jogo, pois está em fase de recuperação de uma contusão na coxa.