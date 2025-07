Renato exalta atuação e gols de Everaldo pelo Fluminense: ‘Tirou um peso das costas’

“O Everaldo é um cara que, como o Cano e Kennedy, converso bastante com eles, procuro dar conselhos, dar caminho, as melhores decisões que precisam tomar em campo. Ele por onde passou sempre fez gols, o Cano é um goleador também, o Kennedy está de volta. Eu preciso deles todos, só que infelizmente não dá para jogar todos os jogos e todos eles ao mesmo tempo. Estou tentando, contra o São Paulo jogaram Everaldo e Kennedy, não deu certo. A cada três dias não dá para repetir, mas fico sempre feliz que possam fazer os gols porque são sempre cobrados”, disse.

Criticado durante a campanha do Fluminense no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, Everaldo teve uma noite de gala no Beira-Rio, contra o Internacional. Afinal, saiu de seus pés os dois gols do triunfo tricolor por 2 a 1, no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Na coletiva, o técnico Renato Gaúcho disse que o atacante “tirou um peso das costas”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O Cano tem muita moral com o torcedor, fez muitos gols, e o Everaldo estava precisando disso. O torcedor no Mundial começou a entender, tem que incentivar, eu pedi. É um cara que faz gols, vai nos ajudar, é importantíssimo também. E hoje ele fez dois gols, é um cara que luta, se entrega. Isso que sempre peço para o torcedor, para apoiar os jogadores. Porque no próximo jogo, quando ele entrar, vai ter confiança do torcedor. E entrando em campo com a confiança do torcedor, você não fica com medo de errar. Pode ter certeza que é sempre melhor. Não só pela nossa vitória, mas ele tirou um peso das costas. Dois gols muito bonitos, diga-se de passagem, duas jogadas bonitas do Serna também e que nos proporcionaram um momento bom nos 90 minutos, mas nada está ganho” completou.

Foco e concentração

Desde que retornou dos Estados Unidos, o Fluminense patinou com quatro derrotas consecutivas. Mais do que isso, a equipe não apresentava a mesma concentração do Mundial, algo que incomodou o treinador. Contudo, diante do Colorado, o time entrou ligado durante os 90 minutos e voltou com um grande resultado na bagagem.

“Sempre cobro dos meus jogadores concentração, foco durante os 90 minutos. Isso, a gente tinha perdido nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Muitas vezes, eu mudo o time justamente por isso. Tenho dois laterais-esquerdos, os dois estão machucados. Por excesso de jogos. Aí ninguém quer comentar isso, ninguém quer saber. Daqui a pouco vou perder mais jogadores por lesão, justamente por isso. Não estou dando desculpa”, frisou.