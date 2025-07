Renato destaca eficiência do Fluminense e vê vitória justa

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Semifinalista no Mundial de Clubes, o Fluminense retornou para o Brasil sob expectativa. Contudo, perdeu quatro jogos seguidos, além de perder Jhon Arias, seu principal jogador, para o Wolverhampton, da Inglaterra. Renato, no entanto, defendeu o seu elenco e criticou os rótulos dos últimos jogos.

“O problema no Brasil é que é difícil fazer futebol. Há três semanas tínhamos um grande plantel, uma grande comissão. Voltamos ao Brasil, tivemos resultados negativos e ninguém é bom. Da noite para o dia, todo mundo passou a não ser bom. Agora, todo mundo volta a ser bom e o Fluminense volta a ter um treinador excepcional”, afirmou Renato Gaúcho.

Com a vitória, o Fluminense joga por um empate na partida de volta, dia 6, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, para avançar às quartas de final. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (2), às 21h, no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão. Já o Internacional, por sua vez, recebe o São Paulo, no domingo (30), às 20h30, no Beira-Rio.

