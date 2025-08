Remo x Ferroviária: onde assistir, escalações e arbitragem

Na briga pelo G-4, Leão Azul recebe a Locomotiva, que luta contra o Z-4 e chega com estreias, em um duelo de opostos no Mangueirão / Crédito: Jogada 10

A 20ª rodada da Série B, que abre o segundo turno do campeonato, começa com um duelo de opostos. Nesta sexta-feira (1º), o Remo recebe a Ferroviária às 19h (horário de Brasília), no Mangueirão. A partida coloca frente a frente uma equipe que briga para entrar no G-4 e outra que está na zona de rebaixamento e precisa de uma recuperação urgente. O confronto testa as ambições de cada time na metade final da competição. O Remo, quinto colocado, quer usar o fator casa para conquistar uma vitória e finalmente entrar no grupo de acesso. Já a Ferroviária, que não vence há um bom tempo e está na 18ª posição, viaja ao Pará buscando surpreender para tentar deixar a zona de rebaixamento.

O Remo chega para a partida com a confiança em alta, apesar do último resultado. A equipe paraense está na quinta posição, colada no G-4, e vem de uma grande atuação fora de casa, onde esteve perto de vencer o líder Goiás. Esse bom desempenho contra o primeiro colocado serve de motivação para o Leão Azul buscar a vitória em casa. No entanto, o técnico António Oliveira terá desfalques para escalar a equipe. O meia Régis foi expulso na última partida e é uma ausência confirmada. Além dele, o zagueiro Klaus e o volante Luan estão em fase de recuperação de lesão e são dúvidas para o confronto, o que pode forçar mudanças no time titular. Como chega a Ferroviária A Ferroviária chega ao Mangueirão vivendo um momento muito delicado na Série B. A equipe paulista está na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, e não vence há um bom tempo na competição. O time vem de um empate sem gols em casa contra o Operário e precisa desesperadamente de uma vitória para iniciar uma campanha de recuperação.