Presidente do Flamengo exalta votação remota no Conselho Deliberativo

Na última terça-feira (31), o Flamengo aprovou o patrocínio das empresas HapVida, operadora de saúde, e Solution, gestora de planos de saúde. A votação ocorreu pela primeir vez de forma híbrida no clube. A reunião contou com a participação de 192 conselheiros de forma presencial e 392 de forma remota.

“Estamos cumprindo o compromisso de implementar a votação remota, utilizando a tecnologia para que os conselheiros possam acompanhar as sessões e votar de onde estiverem. Nosso objetivo é ampliar a participação e aproximar ainda mais quem está longe fisicamente, mas sempre perto do Flamengo”, afirmou o presidente.

O presidente do Conselho Deliberativo Ricardo Lomba, também comemorou esse marco na história do clube. Esta, aliás, foi uma promessa de campanha do dirigente, eleito presidente do CoDe no fim do ano passado.

“Estamos muito orgulhosos do que proporcionamos hoje aqui para os conselheiros. Muita gente se envolveu e trabalhou para que fosse possível que o maior número de sócios exercesse o direito de participação e voto”, disse Ricardo Lomba.

Por fim, o acordo aprovado prevê que a HapVida estampe sua marca no uniforme rubro-negro pelas próximas três temporadas. A parceria renderá ao clube R$ 71,4 milhões. A estreia da parceria ocorre, nesta quinta-feira (31), no jogo do Flamengo contra o Atlético-MG, no Maracanã, válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.