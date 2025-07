Presidente do Athletico chama padre para benzer CT e afastar má fase

Furacão não faz boa campanha na Série B e se encontra apenas na 11ª colocação. Pacto do ano passado poderia ser a causa / Crédito: Jogada 10

O Athletico busca diversas soluções para o mau momento que a equipe vive na temporada. Assim, o presidente do clube, Mario Celso Petraglia, convidou um padre para visitar o CT do Caju, nesta quinta-feira (31), e benzer todas as instalações e setores do complexo. Atualmente, o centro de treinamento é composto por nove campos, um deles específico para goleiros e outro com grama sintética e um miniestádio. Além de dois hotéis, dois restaurantes, um ginásio coberto e lavanderia. O espaço também abriga duas piscinas térmicas, academia e regiões específicas para aprimoramento de habilidades motoras.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Esta é a segunda oportunidade que o padre visita o CT do Athletico neste ano. De acordo com relatos da jornalista Monique Vilela, o presidente Mário Celso Petraglia escutou de pessoas próximas nos últimos dias que o “pacto” do ano passado trouxe consequências negativas. Athletico vive pesadelo na Série B Desta forma, esse seria uma das principais razões para a temporada negativa do Furacão na Série B. Até o momento, a equipe ocupa somente a 11ª colocação do torneio, com sete vitórias, oito empates e nove derrotas depois do primeiro turno. Inclusive, a distância para a zona de rebaixamento e para o acesso é a mesma: cinco pontos. A propósito, o Athletico não vence há quatro rodadas na Série B, com dois empates e duas derrotas. Por isso, soma apenas 25 pontos e precisará ter uma melhora considerável em seu desempenho para reverter este quadro. Até porque na história da competição, apenas três equipes que tinham essa mesma pontuação ou menos depois do primeiro turno do campeonato confirmaram o acesso. Foram o América de Natal em 2006, além de Avaí e Bahia, ambos em 2016.

A Série B é a principal competição para o Furacão no ano. Com isso, o técnico Odair Hellmann provavelmente preservará alguns titulares no embate com o São Paulo pela Copa do Brasil. As duas equipes medem forças pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (31), às 19h30, no Morumbis. Presidente Petraglia ouviu de algumas pessoas próximas nos últimos dias que “o pacto” do ano passando não pegou bem, e que isso poderia estar atrapalhando a temporada de 2025. Diante disso, o presidente resolveu levar até o CT do Caju um padre para benzer todos os departamentos e… — Monique Vilela (@Monivilela) July 31, 2025