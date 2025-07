Pottker responde Fagner e segue embate: ‘Já quebrou a perna de um jogador’

Criticado após falta cometida no lateral do Cruzeiro, atacante afirma que nunca foi violento

O atacante Willian Pottker, do CRB, usou as redes sociais nesta quinta-feira (31) para responder ao lateral-direito Fagner, após uma série de trocas de farpas por conta de uma falta no duelo entre sua equipe e o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, no Mineirão.

Após a partida, Fagner afirmou em entrevista que Pottker teria dito que gostaria de ter quebrado o pé de um jogador cruzeirense. No entanto, em uma nota publicada nas redes sociais, o atacante rebateu e relembrou um episódio em que Fagner quebrou a perna de Ederson, então jogador do Flamengo.