Perto de ser anunciado, Carrascal marca presença em jogo do Flamengo no Maracanã

Novo reforço do Flamengo, Jorge Carrascal não foi apresentado à torcida rubro-negra, mas compareceu ao duelo contra o Atlético, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na noite desta quinta-feira. Ele acompanhará o duelo em um dos camarotes do estádio.

A expectativa era de apresentação no Maracanã. No então, ainda há documentação pendente por parte do Dínamo de Moscou que, em razão do fuso horário de seis horas entre Brasil e Rússia, não chegou a tempo para a conclusão da contratação. O jogador, no entanto, já foi aprovado nos exames médicos realizados ao longo do dia.