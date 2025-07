Palmeiras se garante na semifinal do Brasileirao Sub-20

O Palmeiras confirmou seu favoritismo diante do Juventude e está na semifinal do Brasileirão Sub-20. Na tarde desta quinta-feira, 31/7, venceu o Juventude por 3 a 1, na Arena Barueri. Não foi jogo fácil. O Verdão abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Rodrigo e Thalys, de pênalti. Na etapa final, o Palmeiras teve Larson expulso e, com dez, deu a chance para o Juventude pressionar e descontar com Bernardo e ver seu goleiro Aranha brilhar. Mas Márcio Vitor fez mais um, definindo o 3 a 1 para o Verdão.

Com esta vitória, o Verdão, que é favorito ao título da categoria, enfrentará o Cruzeiro na semifinal. A Raposa faz boa campanha e eliminou um dos favoritos, o atual campeão mundial Sub-20, Flamengo, em pleno Luso-Brasileiro, na Ilha, nos pênaltis. O Palmeiras é o atual campeão da categoria e tenta o tetra; já venceu em 2018, 2022 e 2024. O Cruzeiro foi campeão em 2017 e vice em 2024. Logo, tenta ir à forra da derrota na final da temporada passada.