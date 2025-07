Palmeiras confirma edema na coxa de Bruno Fuchs e monitora zagueiro

Zagueiro foi substituído no segundo tempo da partida contra o Corinthians e é dúvida no Verdão para as próximas partidas / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Bruno Fuchs virou mais um problema para o Palmeiras. Afinal, o defensor foi diagnosticado com um edema na coxa esquerda após deixar o gramado com dores durante o segundo tempo da derrota por 1 a 0 para o Corinthians, na quarta-feira (30/7), em Itaquera, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo o clube, o problema não configura uma lesão muscular mais grave, e o defensor segue em tratamento sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. Além de Fuchs, outros jogadores seguem como dúvidas ou desfalques para os próximos compromissos. O meia Felipe Anderson, ausente nos últimos dois jogos por conta de uma inflamação no quadril, foi a campo nesta quinta-feira (31/7). Apesar de não participar de toda a atividade com o grupo, o jogador realizou movimentações com parte dos atletas e pode estar próximo do retorno. Enquanto isso, os titulares do Dérbi realizaram trabalhos regenerativos na parte interna da Academia de Futebol. Os demais jogadores foram ao gramado para uma atividade técnica conduzida pela comissão de Abel Ferreira. Murilo, Paulinho e Bruno Rodrigues, todos ainda em processo de recuperação, também não participaram dos trabalhos com o elenco principal e seguiram com tratamento individualizado, assim como Bruno Fuchs.