Oficial: Lucas Paquetá é inocentado da acusação de fraude envolvendo apostas esportivas

Com a decisão proferida nesta quinta-feira, dia 31 de julho, o meia do West Ham está liberado para atuar e poderá negociar seu futuro no clube

Lucas Paquetá está oficialmente livre das acusações de má conduta relacionadas a apostas esportivas. A Comissão Reguladora da Federação Inglesa de Futebol (FA) concluiu que não houve comprovação das denúncias feitas contra o meio-campista do West Ham. A decisão, divulgada na manhã desta quinta-feira (31), garante o retorno imediato do atleta à plena atividade no futebol profissional.

Segundo a FA, as acusações apontavam que o jogador teria recebido cartões amarelos intencionalmente em quatro partidas — contra Leicester City, Aston Villa, Leeds United e Bournemouth — com o intuito de beneficiar apostadores. Além disso, ele também foi citado por supostas violações da regra F3, que trata de condutas inadequadas ao responder perguntas e apresentar documentos. Entretanto, a comissão avaliou que nenhuma dessas alegações se sustentou na audiência encerrada no mês de junho.