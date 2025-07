Nuno Moreira tem número curioso desde chegada ao Vasco

Ponta português tem 26 partidas como titular, mas foi substituído em 24 oportunidades; físico do atleta vira debate em coletiva de Diniz / Crédito: Jogada 10

A forma física do ponta Nuno Moreira levanta questionamentos no Vasco, virando pauta, inclusive, na coletiva do técnico Fernando Diniz. Afinal, após o empate em 0 a 0 com o CSA, na última quarta-feira (30/7), o comandante falou sobre o físico do jogador, que conta com um dado curioso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Assim, o Jogada10 levantou os números do atleta desde sua chegada ao Cruz-Maltino, em março deste ano. Já são 28 partidas, sendo 26 como titular. Destas 26, porém, Nuno foi substituído em 24 delas – um índice de 92,3%. Isto significa, então, que o português só terminou dois jogos desde que chegou: contra Grêmio e Fluminense, ambos pelo Brasileirão. LEIA MAIS: Com vermelho contra o CSA, João Victor não cumpre promessa no Vasco A tônica, aliás, remete seu ano de 2024 pelo Casa Pia, seu último clube. Por lá, atuou em 29 partidas como titular (32 ao todo), sendo substituído 23 vezes. Na equipe portuguesa, sua média de minutagem por jogo era de 68. No Vasco, tal número está na casa dos 71 minutos por partida. Nuno, aliás, já não participa de gols há seis partidas, evidenciando sua fase abaixo do esperado. Ao todo, já anotou cinco gols e duas assistências, sendo o quarto em participação em todo o elenco. Ele está atrás de Vegetti (22), Rayan (nove) e Coutinho (oito). Se somarmos pré-assistências, porém, o jogador sobe para segundo, com 11, empatado com Rayan.