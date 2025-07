Neymar é homenageado em aniversário de João Gomes; veja fotos

À espera do segundo filho com Ary Mirelle, cantor completa 23 anos nesta quinta-feira, dia 31 de julho

João Gomes abriu as portas de sua casa na noite da última quarta-feira (30) para celebrar, de forma antecipada, a chegada de seus 23 anos. O cantor, que faz aniversário nesta quinta-feira (31), reuniu amigos e familiares numa celebração intimista, com clima descontraído e decoração especial. O tema escolhido por ele? Neymar.

O atacante do Santos participou da festa como tema central do bolo de dois andares, praticamente todo com referências em sua homenagem. Composto por símbolos relacionados a futebol e a tradicional camisa 10 da Seleção, o doce ainda exibia uma imagem do craque com a camisa do Al-Hilal.