Ministro do STF, Alexandre de Moraes é flagrado na Neo Química Arena

Ministro do STF, que recebeu sanção de Donald Trumpnesta quarta,acompanhou a vitória do Corinthians pela Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, foi até a Neo Química Arena nesta quarta-feira (30/7). Acompanhou a vitória do Corinthians, seu time do coração, sobre o Palmeiras por 1 a 0 pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil in loco. Xandão deu o que falar. Afinal, nesta quarta-feira recebeu uma sanção do governo americano, que o enquadrou na Lei Magnitsky. Esta é usada para punir autoridades internacionais que o governo americano interpreta como violadoras dos direitos humanos. Ele pode sofrer sérios problemas financeiros. Durante o jogo, ele, que estava acompanhado da mulher, Viviane Barci.Acenou para o público, em certo momento fez um ato obceno por algum motivo (pego pelo fotógrafo do Estado de SãoPaulo) e saiu feliz, já que o Corinthians venceu.