Matheuzinho celebra primeira assistência em 2025 e valoriza vitória no dérbi

Lateral titular do Timão tem mais de 3 mil minutos em campo na temporada, mas ainda não havia dado um passe para gol no clube / Crédito: Jogada 10

Titular absoluto da lateral direita do Corinthians, Matheuzinho teve uma noite especial nesta quarta-feira (30/7), ao dar a assistência que resultou no gol da vitória sobre o Palmeiras, por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O cruzamento preciso encontrou a cabeça de Memphis Depay, que balançou as redes e garantiu a vantagem corintiana no confronto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Curiosamente, a jogada marcou a primeira assistência de Matheuzinho na temporada, após 33 partidas disputadas e mais de 3 mil minutos em campo em 2025. Contudo, o número é surpreendente para um jogador conhecido justamente pelo apoio ao ataque. “Estou muito feliz por poder ajudar o Corinthians de uma forma mais direta, com uma assistência, que sempre foi uma especialidade minha. Me cobro muito para voltar a dar mais assistências. Fora isso, a vitória é o mais importante num jogo tão difícil. É um gostinho mais especial porque pude ajudar diretamente na vitória também”, disse Matheuzinho Na temporada passada, o lateral disputou 51 jogos com a camisa do Timão, com um gol e duas assistências. Seu melhor desempenho individual foi em 2021, ainda no Flamengo, quando participou diretamente de nove gols em 58 partidas. Matheuzinho segue com moral no Corinthians Apesar do desempenho mais discreto neste ano em termos de números ofensivos, Matheuzinho segue valorizado. O Besiktas, da Turquia, demonstrou interesse em contratá-lo, mas o Corinthians não pretende negociar o jogador por menos de 8 milhões de euros, cifra considerada elevada pelos turcos.