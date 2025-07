Justiça do Rio de Janeiro congela ações da Eagle, empresa de Textor, do Botafogo

Nesta quinta-feira (31), a 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro ordenou o arresto das ações da Eagle Football Holdings na SAF do Botafogo — único patrimônio da empresa no Brasil. A decisão congela qualquer movimentação ou ação financeira no controle do clube e mantém John Textor à frente da operação.

O jornalista Lauro Jardim divulgou a informação em sua coluna no “O Globo”. A Justiça também determinou que a Eagle pague 23 milhões de euros (cerca de R$ 152 milhões, conforme os valores da causa) ao próprio Botafogo. Esse valor refere-se a uma dívida da empresa de Textor com o clube carioca.

Confira trecho da nota e da petição:

“Por isso, e motivado pelo espírito da família Eagle, além da relação de confiança construída com Textor, o Botafogo passou a financiar as operações e a tentativa de recuperação de outros clubes, especialmente o Lyon. O clube realizou sucessivos empréstimos à Eagle Bidco, com base em instrumentos de mútuo que constituem títulos executivos extrajudiciais (CPC, art. 784, III).”

“(…) A Eagle Bidco deixou de pagar parte da dívida já vencida. Outros valores ainda não venceram. No total, a dívida atinge atualmente R$ 152.500.770,56 (cento e cinquenta e dois milhões, quinhentos mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos). Esse cenário levou o Botafogo a entrar com a presente ação executiva e pedir o arresto liminarmente. Afinal, como os fatos recentes indicam, a expectativa é que a Eagle Bidco não efetue nenhum pagamento.”

“A SAF Botafogo, diante disso, decidiu não ficar inerte. O risco de inadimplência da Eagle Bidco já preocupa por conta dos altos compromissos assumidos com o Lyon. Esse risco cresce ainda mais caso ocorra uma mudança no controle da empresa, com a possível entrada de um novo e desconhecido controlador, sem vínculo com o Botafogo ou qualquer compromisso com o futuro e o sucesso esportivo do clube.”