Internacional anuncia a contratação de Alan Rodríguez

Assim, o Inter concordou em pagar quatro milhões de dólares (pouco mais de R$ 22 milhões) por 80% dos direitos econômicos. A divisão inicial era de 50% do Argentinos Juniors e a outra metade ao Boston River, do Uruguai. Desta forma, para ceder 30% dos direitos que lhe pertenciam, o clube uruguaio pediu um aumento da proposta.

O Internacional confirmou a contratação do meio-campista Alan Rodríguez, depois de chegar a um acordo com o Argentinos Juniors. O uruguaio e o clube gaúcho firmaram contrato até o fim de 2029.

Com a chegada de Alan, o Colorado preenche uma lacuna no meio de campo após a venda de Rômulo no começo do ano e a contusão ligamentar grave no joelho direito de Fernando na reta final do primeiro semestre.

Carência no meio de campo

Inclusive, Rodríguez é o segundo jogador para a posição que o Colorado contrata nesta janela. Anteriormente, o clube havia fechado com Richard. Rodríguez despertou o interesse do Inter pela sua capacidade de liderança, já que era o capitão do Argentinos Juniors. Além disso, outras das suas virtudes são a dedicação física, assim como competência para construção no meio-campo e qualidade técnica.

Em sua passagem pela equipe argentina, o volante disputou 93 jogos, anotou oito gols e deu cinco assistências. A última vez que ele entrou em campo pelo Argentinos Juniors foi na vitória por 3 a 0 sobre o Excursionistas, pela Copa Argentina, em 28 de maio. Na ocasião, Alan deu duas assistências. Ele atua preferencialmente como segundo volante, mas também já jogou mais avançado, aberto pela direita também no setor criativo.