Grêmio insiste por Róger Guedes e envia terceira proposta ao Al-Rayyan

Ofertas do Imortal foram por empréstimo com obrigação de compra em janeiro de 2026. Com bonificações, valores ficam perto de R$ 100 milhões

O Grêmio mostra-se confiante que conseguirá um desfecho positivo na negociação com o Al-Rayyan, do Qatar, pelo atacante Róger Guedes. O Tricolor gaúcho enviou a terceira proposta ao clube do Oriente Médio. Com bonificações, a quantia da investida se aproxima dos 15 milhões de euros (equivalente a R$ 97,5 milhões na cotação atual). Com isso, as conversas entre as duas partes prosseguem nesta quinta-feira (31).

As outras ofertas anteriores foram de 10 e 12 milhões de euros (cerca de R$ 65 e R$ 78 milhões na cotação atual). Róger Guedes é um sonho de consumo da gestão Alberto Guerra e o acerto estaria vinculado à intermediação do empresário Marcelo Marques. Em encontro com o mandatário, o pré-candidato à presidente do Imortal expôs seu desejo em ajudar na contratação de um atleta de nível incontestável. Alberto Guerra tomou conhecimento da possibilidade, mas a direção adota cautela com as tratativas.