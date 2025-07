Grêmio informa contusão de Gustavo Martins e atualiza situação de lesionados

Imortal estabelece prazo para retornos do lateral-direito João Pedro e do meio-campista Cuéllar aos gramados / Crédito: Jogada 10

O técnico Mano Menezes precisará se desdobrar para encontrar alternativas para a lateral direita do Grêmio. Afinal, o clube anunciou que o zagueiro Gustavo Martins, que vinha atuando improvisado na posição, sofreu uma lesão muscular em uma das coxas. Deste modo, ele provavelmente não terá condições de estar em campo em agosto, já que o período de recuperação é de aproximadamente quatro semanas, segundo o clube. O defensor pediu substituição no começo da segunda etapa da vitória sobre o Fortaleza ao alegar dores musculares na região. De acordo com informações do portal “Gaúcha ZH”, exames de imagem constataram uma contusão de segundo grau. A escolha de Mano Menezes foi por improvisá-lo na lateral direita pela carência de opções, com três jogadores machucados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Igor Serrote recuperou-se recentemente e retornou ao time. Contudo, o Imortal decidiu vendê-lo para o futebol árabe. Com isso, o comandante provavelmente contará com a volta do lateral-direito João Lucas, que está em fase final de tratamento de lesão. Desta forma, ele deve disputar a vaga no time titular com Camilo, que originalmente é volante. Grêmio atualiza prazo de retorno de atletas lesionados Inclusive, o Tricolor gaúcho também estabeleceu prazos para o lateral-direito João Pedro e o meio-campista Cuéllar retomarem as suas condições ideais. O colombiano recebeu liberação do departamento médico para voltar às atividades na última quarta-feira (30). Entretanto, como ele deve participar de poucos treinos, dificilmente estará entre os atletas relacionados para o embate contra o Fluminense, fora de casa, no próximo sábado (02). A expectativa é de que Cuéllar volte a ficar disponível na partida contra o Sport, no dia 10 de agosto.