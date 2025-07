Globo tem recorde de audiência em 2025 com Corinthians x São Paulo

A emissora, portanto, exibiu o confronto das 21h31 às 23h31 (horário de Brasília) e alcançou 27 pontos de audiência com 47% de participação, segundo dados da Kantar Ibope Media. Dessa forma, a marca iguala o recorde de audiência às quartas-feiras com jogos exibidos em 2025. Além disso, representa o melhor desempenho de uma partida de ida da Copa do Brasil na região nos últimos seis anos.

Mesmo com o fim da partida, o programa “Segue o Jogo”, que passa logo após a transmissão, também apresentou bom resultados na audiência. Com 16 pontos e 40% de participação, superou em 33% a média das 11 edições anteriores deste ano. Assim, foi o maior índice desde novembro de 2023 e o melhor desempenho registrado em São Paulo.

Corinthians x São Paulo

Com bola rolando na Neo Química Arena, o Corinthians levou a melhor no primeiro jogo do mata-mata e venceu por 1 a 0, com gol de Depay já no segundo tempo. No entanto, o confronto ainda teve Weverton defendendo um pênalti de Yuri Alberto e Maurício, do Verdão tendo um gol anulado por impedimento.