Fluminense avança na negociação por Santi Moreno; saiba

A busca do Fluminense por um substituto para Jhon Arias está cada vez mais perto de um desfecho. Afinal, o Tricolor avançou na negociação pelo ponta Santi Moreno, do Portland Timbers (EUA).

Segundo informações do “ge” desta quinta-feira (31/7), o colombiano de 25 anos tem acordo verbal com seu time, que disputa a Major League Soccer (MLS), para uma saída. Assim, a proposta do Fluminense se encaixa na situação, já que Moreno acordou que sairia na atual janela de transferências em caso de proposta que seja boa para os dois lados.

Além disso, a vontade do atacante em vestir as cores do Flu também pesa a favor. O Tricolor, aliás, viu ser recusada a proposta inicial: 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22,3 milhões no câmbio atual). A tendência agora é, então, uma nova e melhorada oferta ao time estadunidense.

O ponta direita tem quatro gols e sete assistências na atual temporada. Seu time surge na quinta posição do Grupo West da MLS, com 38 pontos. Moreno começou a carreira no América de Cali (COL), em 2019. Em 2021, se mudou para os Estados Unidos para defender o Portland, onde está, dessa forma, há cinco temporadas.