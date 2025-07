Flamengo x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Mais uma vez os gigantes se encontram. Desta vez, pela Copa do Brasil. É a partida de ida, no Maracanã. Cesar Tavares estará na narração

Após se enfrentarem na rodada passada do Brasileirão, mais uma vez, Flamengo e Atlético se enfrentam. E fazem mais um capítulo pela Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (31), às 21h30, no Maracanã, fazem o de ida das oitavas de final do torneio. O Rubro-Negro chegou na fase após superar o Botafogo-PB. Já o Galo passou pelo Maringá-PR, após ter derrotar o Tocantinópolis e Manaus nas fases anteriores. Na Série A, deu Flamengo 1 a 0. Agora, o Galo quer a forra contra o Rubro-Negro.

Este jogo de intensa rivalidade terá a transmissão da Voz do Esporte. O pré-jogo começa às 20h (de Brasília) sob o comando do premiador Cesar Tavares. O bicampeão como melhor narrador pela Aceesp também estará na narração.