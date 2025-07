Flamengo questiona Inter e cobra dívida por Thiago Maia: ‘É inaceitável’

O Flamengo publicou, nesta quarta-feira (30), uma nota em que questiona o Internacional sobre a contratação do volante Alan Rodríguez pelo Internacional. Afinal, o clube gaúcho ainda deve 1,25 milhão de euros (R$ 8 milhões na cotação atual) ao Rubro-Negro pela compra de Thiago Maia no ano passado.

Diante de tal dívida, a diretoria rubro-negra cobrou agilidade da entidade para solucionar o imbróglio. No momento, a sentença está prevista para o dia 6 de setembro.

O Flamengo acertou a venda de Thiago Maia por 4 milhões de euros em dez parcelas. O Colorado teria que pagar a primeira em agosto de 2024, no valor de 250 mil euros, algo que não aconteceu.

Assim, o clube acionou o CNRD para tentar receber o valor. Ser for procedente, o Internacional terá que pagar a quantia com multa. No entanto, caso não solucione o problema, pode sofrer Transfer Ban, ficando proibido de inscrever atletas no sistema da CBF.