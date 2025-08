Ferreira valoriza vitória do São Paulo e comenta recuperação de lesão

Atacante marcou o segundo gol do Tricolor na vitória contra o Athletico e relatou com foi seu trabalho de recuperação nas últimas semanas

O São Paulo saiu na frente no duelo das oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira (31), o Tricolor bateu o Athletico por 2 a 1 e agora joga por um empate em Curitiba para garantir a vaga nas quartas de final do torneio.

Quem segue aparecendo bem é o atacante Ferreira. Contra o Furacão, o jogador participou do lance que gerou o primeiro gol e marcou o seu na segunda etapa, o sétimo na temporada. Apesar do gol sofrido no final, Ferreira valorizou o resultado do Tricolor, o adversário e também o jogo da volta.