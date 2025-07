Documentário expõe questionamento de Tom Brady à ‘ética de trabalho’ de Rooney

Sócio do Birmingham City, o astro da NFL ainda referiu-se ao elenco comandado pelo ex-jogador como um grupo de "preguiçosos" e "arrogantes" / Crédito: Jogada 10

As câmeras da Amazon Prime expuseram um dos bastidores mais tensos da passagem de Wayne Rooney pelo comando técnico do Birmingham City. Em registros feitos durante a temporada 2023/24 para um documentário especial, Tom Brady, sócio minoritário do clube inglês, surge questionando publicamente o comprometimento do treinador, bem como as “graves condutas” dos jogadores. A série estreia nesta sexta-feira, dia 01 de agosto, na plataforma de streaming. “Estou um pouco preocupado com a ética de trabalho do nosso treinador. Não sei, não tenho bom pressentimento quanto a isso”, disse o astro da NFL nos bastidores. Àquele altura, o desempenho do elenco já preocupava a cúpula e dava poucos indícios de uma possível retomada.

Wayne permaneceu à frente da equipe por apenas 15 jogos e saiu com aproveitamento abaixo de 30%. Sua passagem, marcada por expectativa inicial e rápida deterioração dos resultados, agravou o cenário do clube ainda durante a temporada. "Preguiça com arrogância dá fracasso" O ex-quarterback também não poupou críticas ao elenco e, inclusive, afirmou que se tratava de um grupo incompatível com a exigência do clube. No decorrer da série, Brady define os atletas como "preguiçosos" e "arrogantes". "Eram preguiçosos, se achavam no direito de tudo… E quando quando se junta preguiça com arrogância, o fracasso é quase certo. Precisamos eliminar todos os que têm mentalidade perdedora. Teremos grandes mudanças neste verão", disse Tom em outro momento. Apesar das críticas à ética de Wayne, a demissão do técnico não mudou em nada no cenário do clube inglês. O Birmingham não teve forças para reagir e encerrou a temporada rebaixado para terceira divisão nacional, numa campanha marcada por instabilidade e frustração.

A resposta de Rooney O técnico tinha um entendimento diferente de Tom Brady, apesar de símil quanto ao psicológico dos atletas. Wayne atribuiu a sequência de maus resultados à dificuldade do grupo em manter o foco ao longo das partidas. Para o ex-jogador da seleção inglesa, tratava-se de uma questão muito mais profunda do que técnica. “A razão de estarmos na Championship, e não na Premier League, é o foco. Todos sabemos chutar uma bola, correr, passar… mas manter a concentração por 90 minutos que se tem como diferencial”, avaliou. Investimentos e reação imediata A diretoria cumpriu com a promessa de Brady e executou mudanças drásticas no clube para temporada seguinte. Após a queda, o Birmingham investiu 30 milhões de libras na montagem de um novo elenco — cifra recorde para um clube da terceira divisão. A resposta? Veio em campo. O time somou 111 pontos, bateu o recorde da Football League e conquistou o título da League One — com retorno imediato à Championship.