Diretor da CBF explica negociação para liberar Davide Ancelotti ao Botafogo

Rodrigo Caetano afirma que técnico alvinegro estará com a Seleção na Copa do Mundo, nos Estados Unidos, México e Canadá

Com a saída do técnico Renato Paiva, o Botafogo surpreendeu ao anunciar Davide Ancelotti, filho do técnico da Seleção Brasileira, como seu novo comandante. Assim, o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, revelou como foi o acordo para a liberação do treinador para o clube alvinegro.

“Tenho ótima relação com as pessoas do Botafogo, com os profissionais Léo Coelho, Augusto Moura, Thairo Arruda e Alessandro Brito, que trabalhou comigo no Atlético-MG e Inter. Ele (Alessandro Brito) ligou para falar a respeito dessa ideia deles de iniciar uma negociação. Depois, o Carlo Ancelotti me ligou e o próprio Davide. Desde a nossa conversa inicial, o Davide sempre deixou claro que tinha o desejo de ser técnico principal. Tanto que até o contrato dele previa isso. Por isso, não houve nenhum problema, mas a cordialidade por conta da boa relação da procura do Botafogo para iniciar esses contatos com o Davide”, salientou ao programa “Tupi na Rede Cast”, da Rádio Tupi.