Com vermelho contra o CSA, João Victor não cumpre promessa no Vasco

No início da temporada, João Victor, do Vasco, estipulou uma meta e prometeu não ser expulso em 2025. No entanto, aos 40 do segundo tempo do empate por 0 a 0 com o CSA, nesta quarta-feira (31), pelas oitavas da Copa do Brasil, o zagueiro recebeu um cartão vermelho no estádio Rei Pelé, em Maceió.

“Tenho em mente que eu não quero ser expulso nenhuma vez esse ano. Principalmente o cartão vermelho direto. Os cartões amarelos são uma coisa que acontece com mais naturalidade, mas o cartão vermelho direto é o que eu não quero tomar esse ano”, destacou o atleta, na ocasião.