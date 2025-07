Cleber Xavier vê pressão aumentar no Santos e ganha sombra de Vojvoda

Técnico começa a receber cobranças pela falta de resultados e vê o nome do ex-treinador do Fortaleza surgir na Vila Belmiro

O confronto entre Santos e Juventude , marcado para esta segunda-feira (4), às 20h, no Morumbis, pode ser determinante para o futuro de Cleber Xavier no comando técnico do Peixe. Em meio a crescente pressão interna e externa, o treinador chega ao jogo mais pressionado desde que assumiu o clube e encara o duelo como decisivo para a sequência do seu trabalho.

A continuidade do técnico está em xeque. Uma nova derrota, desta vez diante do penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, pode levar a diretoria a repensar o projeto. A possibilidade de mudança no comando técnico, inclusive, já foi discutida nos bastidores.

O nome do argentino Juan Pablo Vojvoda, ex-Fortaleza, surgiu com força nos corredores da Vila Belmiro nos últimos dias. Livre no mercado após quatro anos à frente do Tricolor do Pici, o treinador é visto com bons olhos por dirigentes santistas. Ainda assim, seu retorno imediato ao trabalho é incerto.

Vojvoda deseja, a princípio, um tempo maior de descanso com a família, após longo período de dedicação intensa no Brasil. Entretanto, membros da sua antiga comissão técnica defendem que ele aceite um novo desafio já neste momento.

Sem engatar sequência positiva

A situação de Cleber Xavier se agravou nos últimos jogos. Após estrear bem no retorno das férias, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo na Vila Belmiro, com gol de Neymar, o time não conseguiu manter o nível de atuação. Desde então, acumula três partidas sem vencer: derrotas para Mirassol e Internacional, além de um empate frustrante com o lanterna Sport.