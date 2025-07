City encaminha empréstimo de Vitor Reis para clube espanhol

O Girona está perto de fechar a contratação do zagueiro brasileiro Vitor Reis, de 19 anos. De acordo com informações da imprensa espanhola, o clube já tem um princípio de acordo com o Manchester City e o jogador. Dessa maneira, a tendência é que o jogador revelado pelo Palmeiras chegue por empréstimo para a temporada 2024/25.

