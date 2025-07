CBF divulga áudios do VAR de jogadas polêmicas de Corinthians x Palmeiras

Pênalti em Memphis Depay e linha traçada em Gustavo Gómez no gol anulado do Verdão deram o que falar no dérbi pela Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

A CBF divulgou, nesta quinta-feira (31), os áudios das revisões do VAR na partida entre Corinthians e Palmeiras, realizada nesta quarta (30), na Neo Química Arena, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto terminou com vitória corintiana por 1 a 0, e duas jogadas decisivas passaram por checagem do árbitro de vídeo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A primeira ocorreu ainda no primeiro tempo, quando Memphis Depay dominou a bola na área palmeirense e foi atingido por Gustavo Gómez em uma disputa pela bola. O árbitro Wilton Pereira Sampaio inicialmente mandou o jogo seguir, mas voltou atrás após revisar o lance no monitor. “O jogador defensor, em ação de bloqueio, atinge com a sola antes de o atacante chutar a bola”, explicou o árbitro de vídeo Bráulio da Silva Machado. “O Memphis chuta e ele mete as travas na canela dele”, concordou Wilton, que marcou o pênalti, desperdiçado por Yuri Alberto. O segundo momento de destaque ocorreu no segundo tempo, quando Maurício balançou as redes para o Palmeiras, mas teve o gol anulado por impedimento. A jogada começou em uma cobrança de falta, com Gómez cabeceando para o meio da área, onde o meia-atacante completou para o gol.