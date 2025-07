Bruno Fuchs deixa dérbi com dores e vira nova preocupação no Palmeiras

O Palmeiras ganhou mais um motivo de apreensão para a sequência da temporada. O zagueiro Bruno Fuchs sentiu a coxa direita e precisou ser substituído aos 28 minutos do segundo tempo no clássico contra o Corinthians. O embate aconteceu nesta quarta-feira (30), na Neo Química Arena, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terminou com derrota alviverde por 1 a 0.

O defensor será reavaliado nesta quinta-feira (31) na Academia de Futebol para saber a gravidade da lesão. Caso o problema se confirme, será o segundo zagueiro do elenco entregue ao departamento médico. Afinal, Murilo já está fora de combate também por lesão na coxa.

Diante do cenário, Abel Ferreira pode ter que recorrer novamente a Micael, que entrou no lugar de Fuchs no Dérbi e surge como provável titular para o duelo contra o Vitória, neste domingo, às 19h30, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro.

Com Naves emprestado ao Alverca, de Portugal, e apenas Benedetti disponível no banco como zagueiro de origem, o treinador alviverde tem poucas opções no setor defensivo. Marcos Rocha é uma alternativa improvisada para a zaga em caso de necessidade, mas é lateral-direito de origem.

Além disso, o departamento médico do clube ainda conta com o meia Paulinho e também do atacante Bruno Rodrigues, que está em fase final de recuperação física após passar por duas cirurgias no joelho.