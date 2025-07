Botafogo intensifica busca por novo centroavante

Davide Ancelotti pede a contratação de um jogador para o setor para fazer sombra a Arthur Cabral, que chegou antes do Mundial

O Botafogo quer a contratação de um centroavante, uma das prioridades nesta janela de transferência. O treinador Davide Ancelotti deseja uma sombra para Arthur Cabral, que chegou ao Alvinegro antes do Mundial de Clubes. As informações são do portal “ge”.

Arthur Cabral chegou à equipe carioca para repor a saída de Igor Jesus, que acertou com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Para o setor, o Alvinegro ainda conta com Gonzalo Mastriani, porém, o filho do treinador da Seleção Brasileira deseja mais uma peça.