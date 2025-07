Ayrton Lucas e Alex Sandro estão relacionados para jogo do Flamengo

O técnico Filipe Luís conta com Ayrton Lucas e Alex Sandro para a partida contra o Atlético, nesta quinta-feira (31), às 21h30, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogadores do Flamengo retornam após se recuperarem de lesões na temporada.

Alex Sandro teve uma lesão na coxa esquerda na partida contra o São Paulo, no dia 12 de julho. No mesmo jogo, Ayrton Lucas sofreu um corte profundo na perna esquerda após uma pancada. Os dois passaram por tratamento, se recuperaram e já treinam com o grupo desde o início desta semana.