Após aprovação do Conselho, Flamengo estreia patrocínio contra o Atlético-MG

Reunião sacramenta novo modelo de votação de forma híbrida no Conselho Deliberativo, na véspera das oitavas da Copa do Brasil

Dessa forma, o contrato prevê o pagamento de R$ 23,8 milhões por ano ao clube carioca. O vínculo será de de três anos, com uma quantia de R$ 71,4 milhões, no total.

Os conselheiros do Flamengo aprovaram, na noite desta quarta-feira (30), a proposta de patrocínio das empresas HapVida, operadora de saúde, e Solution, gestora de planos de saúde. Elas, então, ficarão na parte superior das costas das camisas de jogo, treino e aquecimento do time profissional e do sub-20. A informação é do portal “ge”.

A estreia da parceria ocorre, nesta quinta-feira (31), no jogo contra o Atlético-MG, no Maracanã, válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Nesse sentido, a reunião seguiu o modelo de votação de forma híbrida no Conselho Deliberativo. Isso porque, a partir de agora, os membros do CoDe do Flamengo terão o direito não só de assistir. Afinal, eles poderão se manifestar e votar nas reuniões de maneira presencial ou remota. Vale lembrar que esta foi uma promessa de campanha de Ricardo Lomba, eleito presidente do CoDe no fim do ano passado.