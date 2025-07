Abel Ferreira aponta desatenção da defesa e crítica VAR na derrota do Palmeiras

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Não foi só uma oportunidade que nós tivemos. O zagueiro deles tirou em cima da linha, tivemos um arremate do Roque dentro da área e um cruzamento que o zagueiro deles quase que faz contra, ainda no primeiro tempo. Nós sabemos que, as equipes contra nós, aumentam o número de tensão, de agressividade. Na segunda parte, o adversário faz a primeira finalização e marca o gol em uma desatenção nossa, faz parte do futebol. Ainda tentamos manter o nosso ritmo, mas infelizmente hoje não conseguimos ganhar. Temos agora a oportunidade em nossa casa de reverter esse resultado”, ressaltou.

Críticas ao gol anulado do Palmeiras

A partida ficou marcada por lances polêmicos envolvendo a arbitragem. O Corinthians teve um pênalti marcado após revisão do VAR, que Weverton defendeu. Depois, na segunda etapa, o Palmeiras teve um gol anulado por um impedimento milimétrico. O treinador reclamou muito das marcações do árbitro de vídeo, principalmente no lance invalidado, e disse estar triste com o que viu na Neo Química Arena.

“É frustrante ver o VAR intervir nesse tipo de jogo. O VAR é quem apita, quem decide. O mesmo VAR marcou o pênalti, invalidou o gol. Todo mundo olha para as linhas, mas eu olhei para o momento que o frame para, e a bola está no ar, isso é muito ruim. Não estou triste pelo resultado ou pelo desempenho da equipe, mas pelo que vejo na televisão”, declarou.