Torcida reage à conversa vazada em saída de Dudu do Palmeiras: ‘Deplorável’

A saída polêmica de Dudu do Palmeiras, especialmente pelo atrito com a presidente Leila Pereira, continua sendo pauta na mídia e também na internet. Afinal, o portal “Uol” tornou público áudios de uma conversa do atacante com o diretor do Alviverde, Anderson Barros. Assim que houve o vazamento do conteúdo, alguns torcedores do clube gaúcho começaram a se manifestar e emitir suas opiniões nas redes sociais.

Segundo o veículo, a gravação é de autoria do próprio jogador em um encontro que teve com o dirigente para discutir a sua saída do Verdão. Em um dos momentos, Dudu expõe seu desejo em seguir no Palmeiras. Em outra ocasião, na tentativa de convencer que a melhor decisão era a sua continuidade, ele argumentou que vários outros clubes buscariam a sua contratação.