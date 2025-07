São Paulo busca vaga nas quartas da Copa do Brasil pelo sexto ano seguido

A última vez em que o São Paulo caiu nas oitavas aconteceu em 2019. Naquela ocasião, o time comandado por Cuca não conseguiu superar o Bahia, perdendo os dois jogos pelo placar mínimo. No primeiro duelo, no Morumbis, Élber marcou para os visitantes. Na volta, na Arena Fonte Nova, Ernando garantiu nova vitória para os baianos, fechando o confronto com um agregado de 2 a 0.

O São Paulo recebe o Athletico-PR nesta quinta-feira (31), às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, em confronto válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor entra em campo buscando manter a sequência de participações nas quartas, fase em que esteve presente em todas as últimas cinco edições da competição.

A sequência positiva do São Paulo na Copa do Brasil

Desde então, o clube do Morumbi conseguiu avançar em todas as vezes que disputou essa fase. Em 2020, a classificação veio após confronto eletrizante contra o Fortaleza. Após empatar em 3 a 3 no Castelão e em 2 a 2 em seus domínios, a vaga só veio após uma longa disputa de pênaltis. Já em 2021, o Tricolor venceu o Vasco nos dois duelos e se classificou com autoridade, somando 4 a 1 no agregado.

Contudo, o ano de 2022 marcou mais uma classificação dramática, desta vez contra o Palmeiras. Afinal, após vencer no Morumbis por 1 a 0 e perder no Allianz Parque por 2 a 1, o São Paulo garantiu a vaga nos pênaltis.

Em 2023, ano do título inédito do clube na Copa do Brasil, a classificação nas oitavas veio diante do Sport. Após vencer fora de casa por 2 a 0 e perder por 3 a 1 diante de seus torcedores, o Soberano avançou novamente nas penalidades.