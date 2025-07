Santos blinda Robinho Jr com multa milionária e espera protagonismo em 2026

Peixe renovou o contrato com o jogador recentemente e acredita que o jovem atleta pode ser a cara do clube nos próximos anos

O Santos tem em mãos uma nova promessa que promete resgatar o orgulho da Vila Belmiro em formar grandes talentos. Aos 17 anos, Robinho Jr é o nome que ganha cada vez mais espaço nos bastidores do clube e virou uma grande promessa para o futuro.

O jovem atacante teve recentemente seu contrato renovado até 2027, com um detalhe que demonstra a aposta alta do Peixe. Afinal, a multa rescisória internacional foi elevada para 100 milhões de euros (cerca de R$ 644 milhões, na última cotação). O valor é uma forma clara de blindar o jogador de investidas de clubes europeus e assegurar seu desenvolvimento com a camisa santista.

Como parte do plano de valorização, o Santos entregou a camisa 7 ao garoto, número eternizado pelo pai durante sua passagem histórica pelo clube. A ideia é fortalecer a identidade de Robinho Jr com o torcedor. Assim, permitir que ele cresça com a responsabilidade de se tornar um novo símbolo da base alvinegra.

A expectativa interna é que o atacante esteja totalmente ambientado ao profissional em 2026, temporada na qual o clube espera vê-lo voando em campo. Por ora, Robinho Jr já integra os treinamentos diários com o elenco principal e tem entrado em algumas partidas na reta final, sob supervisão direta da comissão técnica.

Santos tenta retomar força nas suas revelações

Além do talento em campo, a diretoria entende que Robinho Jr pode representar mais do que um bom jogador. Ele simboliza o DNA de revelações que fez o Santos ser reconhecido mundialmente. O clube tem como política histórica contar com Meninos da Vila que protagonizem em campo, e Robinho Jr está sendo visto como o novo rosto dessa tradição.