Presidente da CBF, Samir Xaud é alvo de ação da Polícia Federal

Dinheiro na cueca

As investigações, inclusive, tiveram início após a prisão em flagrante de Renildo Lima, em setembro do ano passado. Na ocasião, ele foi detido com cerca de R$ 500 mil em espécie, parte do valor escondido na cueca, segundo a PF.

A Polícia Federal, assim, suspeita que os investigados usariam o dinheiro apreendido para aliciar eleitores durante a campanha municipal. Assim, a Polícia Federal aponta indícios de que o esquema teria envolvimento direto de agentes políticos e financeiros com influência local e nacional.

Quem são os investigados

Samir Xaud assumiu a presidência da CBF em maio deste ano. Samir Xaud, médico de formação e natural de Boa Vista, é filho de Zeca Xaud, que comanda a Federação Roraimense de Futebol desde a década de 1970. Antes de assumir a presidência da CBF, ele disputou uma vaga de deputado federal pelo MDB, porém não se elegeu.

Os eleitores de Roraima elegeram Helena Lima deputada federal em 2022, com pouco mais de 15 mil votos. Ela ainda é empresária do setor de transporte terrestre e aéreo em Roraima. Em sua declaração de bens à Justiça Eleitoral, informou patrimônio superior a R$ 11 milhões. A defesa dos investigados não se pronunciou sobre o assunto.