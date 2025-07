MP investiga investiga uso indevido de cartões em gestões antigas do Corinthians

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Assim, o promotor de Justiça Cassio Roberto Conserino abriu a investigação nesta semana. Inclusive, ele determinou que a Justiça envie um ofício ao Corinthians para que o clube detalhe informações. Aliás, Conserino agendou ainda depoimentos com Osmar Stabile, presidente interino do Timão, com o vice-presidente Armando Mendonça e com o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. O trio será ouvido no dia 6 de agosto.

A investigação ocorre após torcedores denunciarem supostas fraudes nas redes sociais. Andrés Sanchez, inclusive, afirmou que um dos documentos compartilhados é verdadeiro. Em nota oficial, ele assegurou ainda que reembolsou o Corinthians, afinal, usou o cartão de crédito do Timão para gastos pessoais.