Montoro ganha destaque no Botafogo após Mundial; veja números

Álvaro Montoro mostrou novamente que pode ser importante para o Botafogo. Na última terça-feira (29), o jovem argentino, enfim, balançou as redes pelo Alvinegro na vitória sobre o Bragantino por 2 a 0, pelo jogo de idas oitavas de final da Copa do Brasil. Além disso, ele vem se firmando no elenco titular com o técnico Davide Ancelotti.

Principal nome da partida, Montoro marcou pela primeira vez com a camisa do Botafogo. Aos 16 minutos do primeiro tempo, o jovem meia-atacante recebeu passe açucarado de Vitinho após bela troca de passes do time. Em seguida, ele finalizou com categoria da entrada da área, sem chances para o goleiro Cleiton. O gol só corou os bons rendimentos em campo.