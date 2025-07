Memphis Depay desencanta em clássicos e Corinthians vence o Palmeiras

Holandês marcou o seu primeiro gol contra rivais desde que chegou ao Timão e o Alvinegro sai em vantagem nas oitavas da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

O Corinthians saiu na frente no duelo das oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (30), o Timão venceu o Dérbi contra o Palmeiras, com gol de Memphis Depay, que marcou o primeiro gol em clássicos pelo clubes. Agora, o Alvinegro joga pelo empate no Allianz Parque, enquanto o Alviverde precisa da vitória para se classificar. Antes de se reencontrarem na semana que vem, as equipes voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians tenta volta a vencer na competição contra o Fortaleza, em casa, no domingo (03). Já o Palmeiras visita o Vitória, no Barradão, para seguir na parte de cima da tabela.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Weverton defende pênalti e André Ramalho salva o Timão O jogo começou estudado e travado, com muitas faltas e pouca criatividade. Quem conseguiu aparecer mais no ataque foi o Corinthians. Após cobrança de escanteio de Garro, Raniele subiu sozinho no meio a área, cabeceou para o gol e Weverton fez a defesa. Na segunda oportunidade, Memphis Depay recebeu na área, chutou, atrapalhado por Gustavo Gómez, e mandou para fora. Entretanto, o VAR viu um contato faltoso do paraguaio no holandês e chamou o árbitro. Após a consulta, Wilton Pereira Sampaio marcou o pênalti. Na cobrança, Yuri Alberto bateu no canto e Weverton defendeu com estilo. Só depois disso o Palmeiras conseguiu aparecer com mais perigo no ataque. Vitor Roque recebeu pela esquerda, trouxe para o meio da área e chutou para fora. Na melhor chance alviverde, Giay ficou com a bola após bate-rebate dentro da área, finalizou firme e André Ramalho salvou em cima da linha. Memphis brilha e Corinthians vence O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro, truncado e com poucos espaços. Entretanto, quem conseguiu aparecer no ataque foi o Palmeiras. Na primeira oportunidade, Facundo Torres tentou fazer o cruzamento na área, a bola desviou na defesa e quase enganou Hugo Souza. Depois, Sosa recebeu na entrada da área e chutou colocado para fora.

Depois da entrada de Bidon, o Corinthians conseguiu ficar mais com a bola e apareceu mais no ataque. Em uma cobrança de falta rápida, Matheuzinho acertou um belo cruzamento na área e Memphis Depay subiu com classe para abrir o marcador e fazer o seu primeiro gol em clássicos com a camisa alvinegra. O Palmeiras chegou a empatar o jogo logo na sequência, com Maurício. Mas o VAR flagrou o impedimento de Gustavo Gómez na assistência e anulou o gol. O meia ainda teve uma boa oportunidade para marcar, mas finalizou em cima de Hugo Souza, que fez a defesa e garantiu a vitória alvinegra. CORINTHIANS 1 X 0 PALMEIRAS Ida das Oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data e hora: 30/7/2025, às 21h30(de Brasília)

Público Pagante: 45.527 torcedores

Renda: R$ 3.369.505,oo

Gol: Memphis Depay, 33’/2ºT (1-0)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri, 41’/2ºT) ; José Martínez, Raniele (Charles, 41’/2ºT), Carrillo (Breno Bidon, 22’/2ºT) e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gómez, Bruno Fuchs (Micael, 30’/2ºT) e Piquerez; Lucas Evangelista, Aníbal Moreno e Maurício; Ramón Sosa (Allan, 38’/2ºT), Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López, 38’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

Cartões Amarelos: André Ramalho, Rodrigo Garro e Raniele (SCCP); Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Abel Ferreira (SEP)