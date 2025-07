Meia formado no Flamengo comenta adaptação ao Oriente Médio

João Marcos, nome de 20 anos de idade, defende as cores do Al Ain-EAU

No biênio 2024/2025, o meio-campista João Marcos completou sua primeira temporada no futebol internacional atuando pelo Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Contratado para a temporada 2024/25, o jovem que é cria das categorias de base do Flamengo integrou o elenco sub-21 do clube emiradense e encerrou o ano com boas perspectivas para o futuro.

Em sua estreia fora do Brasil, João teve um período de adaptação natural. Vivendo uma nova cultura, estilo de jogo diferente e ritmo de competição distinto, o atleta valorizou a experiência e o processo de amadurecimento vivido no país: