Mano destaca queda de pressão que atrapalhava o jogo do Grêmio

O Grêmio conseguiu se reencontrar com as vitórias no Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira (29), o Tricolor bateu o Fortaleza por 2 a 1 e conseguiu se reencontrar com o resultado positivo após três rodadas e cinco partidas em toda a temporada.

O treinador Mano Menezes enalteceu que a vitória é fundamental para que o Grêmio conseguisse dar um passo a frente nas partidas. O técnico citou que o resultado diminui a pressão dentro do time, que estava afetando o desempenho em outros jogos.