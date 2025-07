Jogador do PSG afirma ser melhor que Yamal, do Barcelona

Atacante, destaque do clube francês na última temporada, respondeu a pergunta por meio de uma videochamada com crianças / Crédito: Jogada 10

Désiré Doué, atacante do Paris Saint-Germain, e Lamine Yamal, do Barcelona, se destacaram na última temporada por seus respectivos clubes. No entanto, o jogador do PSG afirmou que é melhor que o espanhol. De férias, Doué participou de uma conversa descontraída com crianças, por meio de uma videochamada que teve a transmissão ao vivo nas redes sociais de ︎”Booska Dimeh”, um influenciador nesta quarta-feira (30).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dessa forma, ao ser questionado por uma delas sobre quem é melhor, ele ou Yamal, o francês logo respondeu. من الأفضل أنت أم لامين؟ دوي (PSG): بكل تأكيد أنا pic.twitter.com/miwuSpzzJs

— FCB World (@forcabarca_ar) July 29, 2025 Doué x Yamal A última temporada do Paris Sanit-Germain foi vitoriosa. Inclusive, com a conquista inédita da Champions League. E quem brilhou na decisão foi Doué. Ele marcou dois gols e contribuiu com uma assistência. Assim, recebeu o troféu de melhor jogador em campo na final. Além da Champions ele também conquistou o Campeonato Francês, Copa da França e Supercopa com o PSG na sua primeira temporada pelo clube.