Jardim explica mudanças e valoriza elenco do Cruzeiro

Cruzeiro entra com time misto contra o CRB, mas fica apenas no 0 a 0 em partida válida pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

Técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim explicou o porquê de começar o 0 a 0 com o CRB, nesta quarta-feira (30), com três mudanças em relação ao time titular do imaginário do torcedor. Assim, saíram Lucas Silva, Matheus Pereira e Villalba. “Eu acho que foi uma equipe que é uma base titular, não há nenhum jogador aqui que não tenha jogado. O Gabriel é um jogador importante na equipe, o Jonathas é um jogador que joga… os outros sempre jogam”, começou Jardim em entrevista coletiva no Mineirão.