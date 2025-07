Galvão Bueno cita Palmeiras e Flamengo em desabafo sobre futebol brasileiro: ‘Desumano’

Galvão Bueno desabafou sobre o calendário do futebol brasileiro após a pausa para o Mundial. No programa ‘Galvão e Amigos’ de segunda-feira (28), ele comentou sobre ter jogos todos os dias. Aliás, Galvão chegou a citar Palmeiras e Flamengo, que disputaram o Mundial de Clubes e estão na Libertadores, Copa do Brasil e brigando pela liderança no Campeonato Brasileiro.

“Dois times nadam de braçada nessa questão de elenco: Palmeiras e Flamengo. O futebol virou uma esculhambação sem tamanho. Aí, você tem a Copa do Mundo de Clubes. Parou o campeonato por quanto tempo? Aí agora os times têm que jogar todo dia. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores… É desumano”, afirmou.